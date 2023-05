Adriane Galisteu ironiza críticas do ex-marido Roberto Justus sobre se vestir no brechó; assista

Empresário também falou que era contra a apresentadora fumar

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais nesta quinta-feira, 18, para ironizar e rebater as críticas que recebeu do seu ex-marido, o empresário e apresentador Roberto Justus. Como mostrou o site da Jovem Pan, durante participação no podcast “Bagaceira Chique”, Justus expôs problemas em casamento com Galisteu. Entre eles o empresário citou que a apresentadora “se vestia no brechó”, ao falar que gosta de mulheres “patricinhas”, e que ela fumava, outra dificuldade que enfrentava no relacionamento. No Instagram, Adriane Galisteu publicou um vídeo ironizando e rebatendo as falas do ex-marido. No conteúdo, a apresentadora mostra roupas de brechó e até mesmo um “porta joia de brechó” que fez com seu antigo cinzeiro. “O Thidy [stylist de Galisteu] traz aquelas minhas roupas de brechó por favor”, inicia a apresentadora. Thidy mostra as peças e Galisteu o questiona: “Mas isso aqui é de brechó?”. O stylist então responde dizendo que a artista só tem roupa de brechó e sai. Na sequência um outro amigo da apresentadora aparece e fala para ela ficar “tranquila” e fumar um cigarro. Adriane Galisteu então esclarece dizendo que parou de fumar há mais de dez anos. O colega da apresentadora pergunta sobre o cinzeiro em seu quarto e ela conta que virou um “porta joia de brechó”.