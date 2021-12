Adriane Galisteu rebate Mara Maravilha após ser chamada de ‘nariguda’

Apresentadora de ‘A Fazenda’ disse que se ama do jeito que ela é que não liga para comentários de ‘pessoas desnecessárias’

Reprodução/Instagram/galisteuoficial/maramaravilhaoficial/28.11.2021 Adriane Galisteu fez um post falando do seu nariz após comentário de Mara Maravilha



A cantora Mara Maravilha chamou a apresentadora Adriane Galisteu de “nariguda” durante uma participação no “Programa Silvio Santos”. O assunto repercutiu nas redes sociais e a atual apresentadora do reality show “A Fazenda” decidiu se posicionar. Sem citar o nome de Mara, Galisteu gravou um stories dizendo: “Como pode um nariz incomodar tanta gente? Mas pensando bem, não é um nariz que incomoda, é a minha postura de não estar nem aí para esses apontamentos todos para cima de mim. Eu me olho no espelho e me amo. É isso o que incomoda”. Além disso, ela também fez um post falando que o formato e tamanho do seu nariz não a incomoda. “Eu e meu nariz mais uma vez… você já se perguntou por que se cobra tanto e encontra tanto defeito em si mesmo? Pelo simples fato de dar ouvidos para terceiros.Você se importa muito com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer”, começou escrevendo.

Na publicação, a artista disse que é preciso se aceitar para relevar esse tipo de julgamento. “No tempo em que vivemos, onde a internet tem um peso muito maior em nossas vidas, precisamos estar de bem com a gente mesmo para passar por coisas e pessoas desnecessárias, lidar com comentários sobre nós o tempo inteiro. Se amar do jeito que você é, com seus defeitos e qualidades é o primeiro passo. Deus te fez assim desse jeitinho, sem tirar nem por”, enfatizou. Galisteu disse ainda que é uma “sensação maravilhosa” se olhar no espelho e se aceitar do jeito que você é e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo.

“Se você nunca teve essa sensação, experimente! Conviva com essa pessoa maravilhosa que você é da melhor forma que puder. Quando você se aceita, você se liberta de uma forma indescritível. Não deixar que pessoas inseguras te coloquem para baixo é um ato de amor consigo mesmo. Se respeite acima de tudo! Não aceite menos que você merece! Se ame antes de qualquer coisa… Eu sei que às vezes não é fácil, mas faça disso sua lição de casa, seu mantra e, acredite, funciona! Olha eu e meu nariz sendo feliz”, finalizou a apresentadora. Após Galisteu se posicionar, Mara disse que fará uma live para “esclarecer o mimimi”.

GENTE!? A Mara Maravilha chamando a Adriane Galisteu de “Nariguda”! 😳🔥 pic.twitter.com/oRMOqkLtuB — KABUETEI | (@kabuetei) December 27, 2021

Adriane Galisteu se pronunciou após ter sido chamada de “nariguda” por Mara Maravilha 🗣 pic.twitter.com/kkrcCtXCMo — Fofoquei (@fofoqueioficial) December 28, 2021