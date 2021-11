Mara Maravilha rebate críticas por seu noivo ser 21 anos mais novo: ‘Não me impedirá de amar’

Cantora se declarou para Gabriel Torres e disse que a diferença entre um homem e um menino não tem relação com a idade

Reprodução/Instagram/maramaravilhaoficial/19.11.2021 Mara Maravilha fez uma declaração ao noivo, Gabriel Torres



A cantora Mara Maravilha, de 53 anos, rebateu as críticas que recebe por estar noiva de um homem 21 anos mais novo. A ex-apresentadora do “Fofocalizando”, do SBT, vive um relacionamento com o produtor musical Gabriel Torres, de 32 anos, desde 2016. “Quando duas pessoas se amam de verdade o amor vai além da loucura, do óbvio… há uma grande diferença entre um homem e um menino; e isso não tem nada a ver com a idade… a diferença de idade não me impedirá de te amar, meu GG: Gabriel Gomes Ramalho Torres. As críticas dos outros não me influenciarão”, escreveu Mara na legenda de uma publicação com várias fotos românticas.

A artista também compartilhou um texto que diz: “Eu sou assim. Tímida, delicada e feminina. Ardente, direta e agressiva. Apaixonada, romântica, devotada. Falo alto. Rio alto. Dou gargalhada quando não posso. Carente e impaciente. Sensível e amável, mas posso mudar facilmente de humor. Não sei fingir o que não sinto”. Em suas redes sociais, Gabriel também se declarou à Mara. “Relacionamento não é só alegria o tempo todo, existem momentos de lutas, dificuldades, que vão mostrar a verdadeira felicidade de passar por todos os momentos sem desistir! Essa é a nossa diferença, não soltar a mão. Te amo, guerreira”, escreveu.