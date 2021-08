Sem papas na língua, Mara Maravilha critica posicionamento político de Xuxa; assista

‘A gente tem que estar a favor do povo. Para cima, nem direita, nem esquerda’, disse a cantora

Reprodução/Instagram/maramaravilhaoficial/02.08.2021 Mara Maravilha criticou Xuxa no 'Programa Silvio Santos'



A cantora Mara Maravilha alfinetou a apresentadora Xuxa Meneghel durante sua participação no “Programa Silvio Santos” exibido no último domingo, 1, no SBT. No quadro “Jogo dos Pontinhos”, Mara falou que era mais patriota que a rainha dos baixinhos. “O que eu sou muito mais do que a Xuxa é brasileira”, afirmou a cantora. Silvio Santos então questionou: “Qual razão de você se achar mais brasileira do que ela? Por acaso você já saiu em um dia que foi feriado aqui em São Paulo já saiu com a bandeira brasileira?”. A ex-participante de “A Fazenda 8” tentou explicar: “A gente não pode ficar dando opinião efêmera, a gente não tem que estar em um partido ou outro, a gente tem que estar a favor do povo. Para cima, nem direita, nem esquerda. Não é centro, é para cima. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala”. Mara foi interrompida pelo dono do SBT, que declarou: “Porque você não tem nenhum cuidado com o que você fala”.

Essa não é a primeira vez que Mara alfineta de Xuxa. Em uma recente participação no podcast de Sérgio Malandro, a cantora disse que “Xuxa está fora da casinha” e que estava com “ranço” da apresentadora. “Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir”, falou. “Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém.” Xuxa já usou as redes sociais para fazer críticas ao governo de Jair Bolsonaro. No dia 8 de julho, por exemplo, a eterna rainha dos baixinhos fez um post no Instagram falando sobre o ator Luciano Szafir, que ficou internado após testar positivo para a Covid-19. “A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”, escreveu Xuxa.