Adriane Galisteu rebate seguidora que criticou seu nariz: ‘Experimente respeitar o próximo’

Apresentadora fez questão de gravar um vídeo comentando sobre o assunto; ela também falou sobre a possibilidade uma roça falsa em ‘A Fazenda 13’

Reprodução/Instagram/galisteuoficial/26.10.2021 Adriane Galisteu disse que adora seu nariz e que não faria uma cirurgia plástica



A apresentadora Adriane Galisteu rebateu uma seguidora que perguntou por que ela não faz uma cirurgia plástica no nariz para “ficar mais linda”. A atual apresentadora de “A Fazenda” fez um vídeo no TikTok dizendo que fazia questão de responder a seguidora. “Primeiro, quando é que a gente vai entender o que é sororidade? Segundo, o nariz é meu, nasceu na minha cara, eu tenho 48 anos e adoro ele. Eu sugiro que você se ame também, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. Que você seja feliz com o nariz que você tem, com a testa que você tem, com o dente que você tem, com o cabelo que você tem, enfim, com você mesma. É uma alegria poder olhar no espelho e se gostar. Se você nunca teve essa sensação, experimente”, afirmou a apresentadora.

Galisteu também pediu para a seguidora respeitar a individualidade de cada pessoa. “Experimente respeitar o próximo, cada um é cada um. A gente tem que ser feliz porque a vida é um presente de Deus. Vamos dar importância ao que realmente é importante”, concluiu. A apresentadora também falou sobre “A Fazenda 13” e revelou que ia amar se tivesse uma roça falsa. “Não sei de o Carelli [diretor do reality] pensou, se a direção já pensou nisso, mas o fato é que eu vivo pegando no pé deles para usar o paiol. Podia ser usado, que tal uma roça falsa? Que delícia colocar um peão lá 24h, um dia só para acompanhar a treta. Quem sabe.” No começo da edição, quatro influenciadores ficaram no paiol disputando a última vaga para entrar no reality. Sthe Matos foi a escolhida pelo público.