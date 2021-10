Erasmo gastou todo o cachê de ‘A Fazenda 13’ para contratar equipe de Juliette; saiba o valor

Peão revelou que está fazendo um grande investimento para cuidarem da sua imagem enquanto está confinado no reality; Liziane Gutierrez deu uma opinião polêmica sobre o assunto

Reprodução/Record/26.10.2021 Erasmo Viana está pagando uma equipe de 15 pessoas para cuidar das suas redes sociais



Erasmo Viana revelou que antes de entrar em “A Fazenda 13” decidiu investir um alto valor para uma equipe cuidar das suas redes sociais. Em uma conversa com Dayane Mello, o modelo disse que usou todo o cachê que recebeu da Record para contratar as pessoas que mantinham as redes sociais de Juliette Freire, campeã do “BBB 21”. “Eu fiquei muito mal com o lance do machismo, fiquei muito reflexivo, sabe por quê? Antes de entrar aqui, contratei uma equipe para me ajudar, fiz um investimento, tenho 15 pessoas trabalhando para mim lá fora 24h, usei o cachê que ganhei aqui e ainda paguei mais. Peguei toda a equipe que cuidou da Juliette. Estou pagando R$ 30 mil por mês, estou gastando R$ 90 mil só para a galera cuidar de mim. Fiz um trabalho fudid*, já que é a oportunidade da minha vida, vou entrar com tudo”, declarou o peão.

O ex-marido de Gabriela Pugliesi foi acusado de machismo mais de uma vez na casa. O primeiro episódio aconteceu com Liziane Gutierrez. Ele perguntou a modelo se ela se masturbaria pensando em alguém da casa. Depois do episódio, ele pediu desculpas e foi questionado pela primeira eliminada da edição se ele estava sendo sincero ou se estava apenas com medo de ser “cancelado”. Liziane, inclusive, comentou sobre o peão ter contratado a equipe da ex-BBB. “Erasmo, meu bem… pode contratar a equipe da Juliette, seja de quem for. Se você não tem caráter, é machista, não existe equipe que dê jeito. Seja homem e bata no peito, assuma seu B.O aí dentro! É sobre isso e vê se me esquece, não é possível”, escreveu a ex-Fazenda no Twitter. Erika Schneider, que também já foi eliminada, também apontou atitudes machistas do peão, que declarou na casa que o affair que teve com a ex-bailarina do Faustão antes do reality não vingou por ela ser superficial.

