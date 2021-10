Valentina desconfia de gravidez e teme expulsão de ‘A Fazenda 13’: ‘É rua, né?’

Ex-assistente de palco do Ratinho ficou preocupada após sua menstruação atrasar no reality

Reprodução/Record/25.10.2021 Valentina levantou a hipótese de estar grávida em 'A Fazenda 13'



Valentina Francavilla disse em “A Fazenda 13” que está preocupada com o atraso da sua menstruação. Ela comentou sobre o assunto com Tati Quebra Barraco, que tentou tranquilizá-la dizendo que poderia ter relação com o lado emocional da ex-assistente de palco do Ratinho. “Vai que é o sistema nervoso, porque querendo ou não a gente passa muito nervoso aqui”, falou a funkeira. “O nervoso altera, né?”, perguntou Valentina. Tati não respondeu, pois começou a pensar na possibilidade da colega de confinamento estar grávida: “Imagina se você estiver, mulher?”. “Rua, né?”, questionou a peoa. “Creio eu”, respondeu a cantora, que acredita que Valentina não poderia fazer as tarefas e as provas do reality, que costumam exigir muito dos peões, se estiver grávida. Valentina contou que toma muitos remédios para depressão e que isso também pode estar influenciando seu ciclo menstrual. A ex-integrante do “Programa do Ratinho” não se relacionou amorosamente com ninguém em “A Fazenda 13” e, caso sua desconfiança esteja certa, ela engravidou antes de entrar no reality da Record.