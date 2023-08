Adriane Galisteu revela se voltaria a posar nua na Playboy

Durante interação com seguidores no Instagram, apresentadora de 50 anos falou sobre a possibilidade e disse lamentar o fim da revista

Reprodução/Instagram/galisteuoficial Adriane Galisteu posou para a Playboy duas vezes, uma em 1995 e outra em 2011



A apresentadora Adriane Galisteu revelou se voltaria a posar nua para a extinta revista Playboy. Em interação com seus seguidores no Instagram nesta terça-feira, 8, a apresentadora de 50 anos foi questionada sobre a possibilidade e não titubeou na resposta, dizendo que posaria “tranquilamente”. “Pensa numa revista que eu lamento ter acabado. Ela era incrível em todos os sentidos: nas fotos, nos ensaios, nas entrevistas, na qualidade. É claro que eu faria, eu sou uma mulher que gosta do meu trabalho, do meu ofício e faz parte dele também as fotos, os ensaios, a nudez, eu gostei muito do meu ensaio e faria tranquilamente”, disse Galisteu em um story. Aos 50 anos, a apresentadora já foi capa da revista em duas oportunidades, uma em 1995 e outra em 2011. Durante entrevista ao podcast FabTalks, Galisteu revelou ter mostrado os ensaios na Plabyoy para seu filho Vittorio quando ele tinha cerca de seis anos. Atualmente, o jovem tem 12 anos. A apresentadora disse ter tomado a decisão por preferir que ele saiba as coisas por ela em vez de saber dos ensaios por colegas.