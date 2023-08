Jojo Todynho é internada para cirurgia bariátrica e manda recado para fãs: ‘Saí do casulo’

Jojo Todynho gravou um vídeo em suas redes sociais esclarecendo que está bem: ‘Estou ótima, orem por mim’

Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho divulga em suas redes sociais vídeos e fotos na academia



A cantora Jojo Todynho publicou vídeos às vésperas de ser internada na manhã desta terça-feira, 8. Sem detalhes, ela gravou um vídeo com um recado enigmático para os fãs. “Passando para dizer que a butterfly fly, fly, fly“, disse. Brincando com a expressão em inglês, “A borboleta voa, voa, voa”, Jojo continuou com comparações ao inseto. “E é aquilo, né? Pronta. Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê. Vamos com tudo? Estou ótima, orem por mim. Logo logo estou passando aqui para deixar um beijão para vocês”, falou. Segundo o jornalista Felipeh Campos, a artista está em hospital no Rio de Janeiro, onde passou por uma cirurgia bariátrica e deve seguir as próximas horas em acompanhamento médico. A decisão vem após uma longa jornada de exercícios intensos de Jordana, que postava frequentemente uma série de vídeos e fotos na academia. Em seu perfil no Instagram, ela chegou a dizer que perdeu mais de 20 kg com academia e dietas. De acordo com Campos, a cantora deve apresentar resultados de seu procedimento cirúrgico nas próximas duas semanas.