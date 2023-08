Quadro de MC Marcinho é estável, mas funkeiro respira com a ajuda de aparelhos

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 8, cantor ainda necessita de cuidados intensivos no hospital; ele está internado desde o fim de junho e já recebeu um transplante de coração artificial

Reprodução/Instagram/mcmarcinho MC Marcinho está internado no Rio de Janeiro desde o dia 27 de junho



Internado desde 27 de junho deste ano, MC Marcinho, 45, apresenta quadro estável, mas segue necessitando de cuidados intensivos. O estado de saúde do cantor foi atualizado nesta terça-feira, 8, através de boletim divulgado pela assessoria do hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. A nota é assinada pelos médicos Jacqueline Miranda e Marcelo London. De acordo com o comunicado, o artista segue respirando com a ajuda de aparelhos. Em julho, Marcinho recebeu um coração artificial e chegou a respirar sem a ajuda de aparelhos. Ele foi internado com um quadro de insuficiência cardíaca e, no dia 10 de julho, chegou a ter uma parada cardiorrespiratória pro 14 minutos. O cantor deve permanecer internado pelos próximos meses até receber um transplante do órgão. Além do coração, ele também precisa de um transplante de rins e segue sendo submetido a hemodiálise diariamente. Há pelo menos dez anos, Marcinho enfrenta doenças como diabetes e cardiopatia dilatada.