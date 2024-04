Adriano Imperador nega envolvimento em ménage com Gracyanne Barbosa e Belo

Ídolo do Flamengo se pronunciou por meio de vídeo publicado em suas redes sociais, prometeu processar que dissemina os rumores e declarou que desconhece o termo

Reprodução/Instagram/@adrianoimperador Adriano Imperador afirmou em vídeo que nunca se relacionou com Gracyanne Barbosa



O ex-jogador Adriano Imperador, de 42 anos, decidiu se pronunciar sobre os rumores envolvendo seu nome em um suposto ménage com Gracyanne Barbosa, de 40 anos, e Belo, de 50 anos, que recentemente anunciaram o fim do casamento. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Adriano negou veementemente a veracidade dessas informações e afirmou que tem grande respeito pelo cantor e pela musa fitness. O ídolo do Flamengo explicou que, apesar de inicialmente ter optado por não comentar sobre o assunto, decidiu se manifestar devido à persistência dos boatos. Ele deixou claro que desconhece o significado do termo “ménage” e reiterou que nunca teve qualquer envolvimento romântico com Gracyanne. O ex-jogador ressaltou que sempre procurou manter uma postura respeitosa em relação aos outros.

O ex-atleta também expressou sua frustração ao ver seu nome constantemente envolvido em polêmicas e boatos infundados. Ele enfatizou que as informações divulgadas são falsas e que pretende tomar medidas legais contra aqueles que estão propagando essas mentiras. Adriano reforçou que nunca participou de qualquer situação do tipo e que tudo não passa de especulações sem fundamento. Por fim, o Imperador encerrou seu desabafo reiterando a sua “masculinidade” e a “verdade dos fatos”. Ele afirmou que, apesar das tentativas de difamação, seus fãs podem ter certeza de que as acusações são infundadas e que ele “sempre agiu com integridade e respeito”. O ex-jogador deixou claro que não irá tolerar a propagação de mentiras sobre sua vida pessoal e que tomará as medidas necessárias para proteger sua imagem pública.

