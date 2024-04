Personal diz que empresário de Belo mandou demiti-lo de academia

Gilson compartilhou que o envolvimento com a musa fitness durou cerca de seis meses, entre fevereiro e agosto de 2023; período em que ela já estava separada do cantor

Montagem: Instagram O personal deixou claro que a relação com Gracyanne era descompromissada e sem interesses financeiros.



O personal trainer Gilson de Oliveira afirmou que o cantor Belo, marido de Gracyanne Barbosa, pediu sua demissão na academia onde trabalhava. Após especulações, Gilson compartilhou que o envolvimento com a musa fitness durou cerca de seis meses, entre fevereiro e agosto do ano passado, período em que ela já estava separada de Belo. Segundo ele, todos dentro da academia em que trabalhava já sabiam. O personal deixou claro que a relação com Gracyanne era descompromissada e sem interesses financeiros.

O advogado de Gilson, Joabs Sobrinho, explicou que a revelação do caso veio à tona para promover a turnê de 30 anos do grupo Soweto, do qual Belo faz parte. Segundo ele, o empresário do cantor pressionou a academia para demitir o personal, alegando questões de imagem. Inicialmente, o personal trainer chegou a ser afastado de uma das aulas que ministrava por exigência do dono, sob pressões de Belo. No entanto, o cantor continuou insistindo e, eventualmente, o Gilson foi desligado do estabelecimento.

Sobrinho justifica que a imagem do seu cliente foi prejudicada com toda essa polêmica. “Ele ficou com uma fama horrorosa. Acabou de se formar na faculdade, tem dois irmãos deficientes. Está passando um perrengue danado em casa. Ele é um trabalhador e está sofrendo um montão de ataques. Tudo o que foi colocado foi para justificar o término de um casamento. E ele foi o bode expiatório”. O profissional, então, confirmou que não voltou a falar com Gracyanne.

