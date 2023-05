Advogado da família de Marília Mendonça diz que relatório revela causa do acidente; veja qual

Cantora morreu em 5 de novembro de 2021, quando a aeronave que transportava sua equipe caiu em Minas Gerais

Reprodução/Jovem Pan News Acidente aéreo, que terminou com a morte da Marília Mendonça, ocorreu em 5 de novembro de 2021



A defesa da família da cantora Marília Mendonça e de Geraldo Martins de Medeiros, piloto da aeronave que levava a artista, afirmou que o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), apresentado nesta segunda-feira, 15, aponta a causa do acidente. De acordo com o advogado da família do piloto, Sérgio Alonso, o documento confirma que a responsabilidade da queda da aeronave é da Companhia de Energia de Minas Gerais (Cemig). Segundo a investigação, o bimotor caiu após colidir com um cabo da empresa nas proximidades do aeroporto de Caratinga, em Minas Gerais. O relatório do Cenipa revela que não houve falha mecânica ou erro operacional. A defesa da família do piloto da aeronave ainda comentou que o órgão recomendou que os cabos de energia da região passem a serem identificados, para evitar novos acidentes. O site da Jovem Pan procurou a Cemig para comentar sobre o assunto e aguarda o posicionamento. A defesa da família de Marília Mendonça, o advogado Robson Cunha, também disse que o cabo de energia é apontado como principal causador do acidente. “De modo geral, o Cenipa entende que não houve nenhum erro do piloto. Atitudes tomadas fora do plano de voo não são erradas”, disse durante coletiva de imprensa. No entanto, os advogados das famílias aguardam a conclusão do inquérito realizado pela Polícia Civil. “A intenção da dona Ruth [mãe de Marília Mendonça] e dos familiares não é apontar culpados. A gente não está aqui na caça às bruxas. A posição dela sempre foi clara, nada disso daqui vai trazer a filha dela de volta. O objetivo de todos, na verdade, é que situações que aconteceram com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram”, completou Robson Cunha. Em relação ao caso, a morte da cantora ocorreu no dia 5 de novembro de 2021, quando a aeronave que transportava a equipe da artista caiu em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Além dela, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho.