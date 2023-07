Affair de Luísa Sonza faz homenagem amorosa em aniversário da cantora: ‘Chegou para dar cor’

Chico Veiga postou nas redes sociais fotos raras dos dois

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza comentou em uma publicação do rapaz: 'único e exclusivamente meu'



Em suas redes sociais, Chico Veiga, que é conhecido como o novo affair de Luisa Sonza, parabenizou a cantora pelos seus 25 anos com uma declaração amorosa. A postagem, feita nesta terça-feira (18), reuniu fotos de ambos e também fotografias exclusivamente dela. “Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, escreveu ele em um trecho da legenda. “Dando cor, movimento e vida, mesmo com sua estética de Conde Drácula”, brincou ele ao falar que sua vida mudou com a presença da artista. Os fãs começaram a desconfiar de um possível relacionamento quando Sonza comentou em uma publicação do rapaz, ela referiu-se a ele como “único e exclusivamente meu”.