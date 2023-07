Daniel Radcliffe comenta sobre primeiro filho: ‘Meses loucos’

Ator de Harry Potter é casado com Erin Darke desde 2013; bebê nasceu em abril deste ano

ANGELA WEISS / AFP Daniel disse estar adorando as primeiras descobertas do filho de quatro meses



O ator Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, comentou nesta semana ao ‘Extra’ sobre os primeiros meses do primeiro filho. O bebê, que não teve seu nome revelado, está com quatro meses. “Ele é muito fofo. Passamos para uma fase menos gritante e agora ele está nos dando pequenos sorrisos e risadinhas”, disse. “Foram meses loucos, como qualquer pessoa que já passou pela paternidade poderia atestar. Mas também é literalmente a melhor coisa que já aconteceu, então é ótimo. Sinto-me muito sortudo por poder passar esse tempo com ele. É incrível”, acrescentou o ator, que também disse ter sido lindo ver a esposa Erin Darke se tornar mãe. Daniel ainda ressaltou que será mais exigente com seus próximos trabalhos porque quer passar o máximo de tempo com o filho. “Tenho certeza de que, por pelo menos alguns anos, me tornarei um pouco mais seletivo sobre o quanto trabalho, apenas porque realmente gosto de passar o tempo com ele e gostaria de continuar fazendo isso. Mas, obviamente, eu amo meu trabalho e não vou parar de fazer isso”, finalizou. Daniel e Erin estão juntos desde 2013.