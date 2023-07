Rodrigo Lombardi posta foto com filho em comemoração a vitória do São Paulo, e web reage: ‘Ruivo e muito gato’

‘Curtindo com o filhote que já entende de futebol muito mais que eu’, escreveu o ator na legenda

Reprodução/Instagram/@rodrigolombardi Rodrigo Lombardi e seu filho estavam usando a camisa do São Paulo, que no dia goleou o Santos



Em suas redes sociais, o ator Rodrigo Lombardi publicou uma foto ao lado do filho de 15 anos no último domingo, 16. A rara postagem supreendeu os fãs, que comentaram sobre a beleza do adolescente: “Que ruivo mais lindo”, disse uma internauta. “Curtindo com o filhote que já entende de futebol muito mais que eu! Te amo, meu amor. Rafa, te amo também”, escreveu o artista na legenda. Os dois estavam usando a camisa do São Paulo, que neste dia ganhou do Santos e fez a torcida vibrar, sobretudo plea inusitada comemoração do jogador Alexandre Pato que está de volta ao tricolor paulista.