‘Ai, quero um namorado’, desabafa Yasmin Brunet sobre vida de solteira

Modelo disse preferir ‘mil vezes’ viver um relacionado sério e fez um lista de características que deseja encontrar em um futuro parceiro

Reprodução/Instagram/yasminbrunet Yasmin Brunet comentou sobre a prisão de Katiuscia Torres nos Estados Unidos



A modelo Yasmin Brunet expressou insatisfação com sua vida de solteira e revelou o desejo de encontrar um namorado. Em publicação nas redes sociais, a filha de Luiza Brunet desabafou sobre sua situação amorosa e afirmou que prefere estar em um relacionamento do que solteira. “Ai, quero um namorado”, escreveu em seu perfil oficial do X (antigo Twitter). Uma seguidora comentou que essa fase iria passar, mas Yasmin discordou: “Passa nada. Gosto de namorar, prefiro mil vezes do que a vida de solteira”. A modelo também ainda fez uma lista de características que deseja encontrar em um futuro parceiro e mandou um recado a Deus: “Se for da tua vontade, sua filha está pronta para um namorado fofo, carinhoso, atencioso, verdadeiro, fiel e cheiroso”, completou.

As declarações de Yasmin Brunet ocorrem após rumores de um relacionamento com o funkeiro MC Daniel. Como o site da Jovem Pan mostrou, os dois foram vistos em diversas ocasiões familiares e o cantor chegou a visitar a famosa no hospital no mês passado. Contudo, nos últimos tempos, os dois se afastaram. Desde o fim de seu casamento com Gabriel Medina, Yasmin não assumiu nenhum relacionamento publicamente, embora já tenha se envolvido com outros famosos, como Luan Santana e João Guilherme. Já MC Daniel está solteiro desde o término de seu namoro com Mel Maia, em agosto deste ano.