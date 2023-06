Ex-marido de Simaria expõe problema financeiro após separação: ‘Processo me quebrou’

Vicente Escrig, que voltou a morar na Europa, também disse que há dois anos os filhos não vão visitá-lo

Reprodução/Instagram/simaria Simaria e Vicente Escrig foram casados por 14 anos e possuem dois filhos



O espanhol Vicente Escrig disse que “quebrou” financeiramente após sua separação da cantora Simaria. “Minha capacidade financeira se extinguiu praticamente. Eu tinha um patrimônio decente. Precisei fechar minha empresa de marketing digital. Colocaram uma pensão fora da minha capacidade. A pensão era de 17 salários mínimos desde o início de 2022… esse processo me quebrou em relação ao dinheiro e também mentalmente”, declarou o empresário ao “Fofocalizando”, do SBT. Ele também negou a acusação de que roubou R$ 5 milhões da ex-dupla de Simone Mendes. “Nunca tive essa quantia. Nunca assessorei a Simaria com essa quantidade. A quantidade que a gente colocou na partilha e que de fato é que eu assessorava ela era uma quantia de 2,5 que é bem a metade.”

Após a separação, Vicente voltou a viver na Europa e disse que há dois anos os filhos, Giovanna e Pawel, não vão visitá-lo. De acordo com o empresário, quando estava casado com Simaria, era ele quem passava mais tempo com as crianças. “Sabe como é a vida de uma artista, né. Viagem constante, compromissos publicitários. A pessoa que ficou mais presente que era referência diária dos meus filhos era eu. Simaria criou na capacidade dela”, afirmou. “Acha que meus filhos ligavam para quem quando eu saí de casa? Para mim. Apesar de hoje o relacionamento estar um pouco deteriorado, você acha que minha filha ligava para quem quando tinha pesadelo? Para mim.” A ex-coleguinha anunciou o fim do seu casamento com Vicente em agosto de 2021. O casal ficou junto por 14 anos e, em junho do ano passado, a cantora declarou que foi libertador colocar um fim na relação.