Al Pacino será pai aos 83 anos; mãe da criança é 54 anos mais nova que o ator

Ator vive um relacionamento com Noor Alfallah, ex-namorada de Mick Jagger, há pouco mais de um ano

Divulgação/MGM Al Pacino no filme 'Casa Gucci'



O ator Al Pacino será pai pela quarta vez aos 83 anos. A mãe da criança é Noor Alfallah, de 29 anos, e, conforme confirmado pelo TMZ, ela já está no oitavo mês de gestação. O casal está junto desde abril de 2022. Os outros três filhos do vencedor do Oscar são de relacionamentos anteriores. Pacino é pai dos gêmeos Olivia e Anton James Pacino, de 22 anos, que teve com Beverly D’Angelo, e de Julie Pacino, de 33 anos, fruto do seu romance com Jan Tarrant. Antes de se relacionar com o astro de Hollywood, Noor namorou com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, quando o roqueiro tinha 74 anos e ela tinha 22, e também namorou com o bilionário Nicolas Berggruen, de 60 anos. Curiosamente, um dos melhores amigos de Pacino, o ator Robert De Niro, também se tornou pai mais uma vez recentemente. O artista de 79 anos anunciou casualmente no início do mês durante uma entrevista que tinha “acabado de ter um bebê” com a namorada Tiffany Chen. As desconfianças de que a parceira de De Niro estava grávida surgiram em março quando ela foi vista com uma barriguinha. O protagonista de “O Irlandês” agora é pai de sete filhos.