Nico Parker, de ‘The Last Of Us’, é escalada para live-action de ‘Como Treinar o Seu Dragão’

Atriz será Astrid, enquanto Mason Thames (O Telefone Preto) vai interpretar o protagonista Soluço

Divulgação/ HBO Nico Parker interpretou Sarah Miller, filha de Joel, em The Last of Us



A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action de ‘Como Treinar o Seu Dragão‘, animação de sucesso da DreamWorks Animation. Segundo o site Hollywood Reporter, o ator Mason Thames (Telefone Preto), de 15 anos, será Soluço. A adaptação do diretor Dean DeBlois será lançada apenas em 2025 e começa as filmagens no meio deste ano. A animação de 2010 conta a história de Soluço, um jovem viking que faz amizade com um dragão (Banguela) e precisa esconder de toda a sua vila e, principalmente de seu pai, que odeiam os animais. O live-action sairá pela Universal e tem na produção Marc Platt, três vezes indicado ao Oscar de Melhor Filme. Essa será a primeira animação da DreamWorks a virar live-action.