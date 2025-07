Alanis Guillen posta foto de topless em frente ao espelho e famosos reagem

Bruna Marquezine deixou um emoji de uma carinha babando nos comentários da publicação da atriz no Instagram, enquanto Mell Muzzillo a descreveu como uma ‘lindeza’

A atriz Alanis Guillen compartilhou com seus seguidores um álbum de fotos de eventos recentes de sua vida pessoal e profissional. Na postagem, a artista usou a legenda “Trabalha y dança”. Entre as imagens, uma em particular se destacou: uma foto de topless tirada em frente ao espelho, em que Alanis aparece apenas de calcinha preta e um salto branco, sentada em um banco dentro de um provador.

A imagem gerou uma série de reações entre seus fãs e colegas do meio artístico. Nos comentários, várias personalidades elogiaram a beleza da atriz. Bruna Marquezine deixou um emoji de uma carinha babando, enquanto Mell Muzzillo a descreveu como uma “lindeza”. José Loreto também se manifestou, acrescentando à legenda de Alanis a expressão “& encanta”.

