Maiara exibe biquíni de pérolas e abdômen definido em redes sociais

Maiara, de 37 anos, recentemente compartilhou uma foto em suas redes sociais, onde aparece usando um biquíni adornado com pérolas. A cantora optou por um modelo rosa bebê, que possui uma alça decorativa feita com as pérolas. A imagem foi divulgada nesta segunda-feira (30), em seus stories do Instagram.

Para complementar o visual, a artista, irmã e dupla de Maraisa, escolheu um brinco de pérolas que harmoniza perfeitamente com o traje de banho.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA