‘Os Estranhos 2’ ganha data de estreia no Brasil

A sequência marca o retorno de Madelaine Petsch e ganha ritmo quando os criminosos descobrem que uma de suas vítimas, Maya (Petsch), ainda está viva; longa de terror chega aos cinemas em outubro

Divulgação Contando uma história que se inicia logo após os acontecimentos do final do primeiro filme, os mascarados estão de volta, mais brutais do que nunca



“Os Estranhos” ganhará uma sequência ainda mais sinistra. Contando uma história que se inicia logo após os acontecimentos do final do primeiro filme, os mascarados estão de volta, mais brutais e implacáveis do que nunca. A sequência marca o retorno de Madelaine Petsch, e a narrativa ganha ritmo quando os criminosos descobrem que uma de suas vítimas, Maya (Petsch), ainda está viva, eles retornam para terminar o que começaram.

Presa em um pesadelo sem fim, sem ninguém em quem confiar, Maya se torna presa em uma caçada macabra, enquanto os Estranhos, movidos por uma sede insaciável de violência, a perseguem implacavelmente, prontos para destruir qualquer um que cruze o caminho. Com estreia definida para outubro deste ano, o longa tem distribuição da Paris Filmes.