Ator Alec Musser, de ‘Gente Grande’, morre aos 50 anos

Paige Press, noiva do modelo americano, divulgou a notícia nas redes sociais e expressou ‘amor eterno’; colegas de profissão como Adam Sandler lamentaram a perda do amigo

Divulgação/Sony Pictures Alec Musser em cena do filme "Gente Grande"



O ator e modelo americano Alec Musser, famoso por interpretar um homem atraente no filme “Gente Grande”, morreu aos 50 anos. A triste notícia foi anunciada por sua noiva, Paige Press, em uma postagem no Instagram. Ela expressou sua dor e declarou seu amor eterno. A causa da morte ainda não foi divulgada. Além de seu papel em “Gente Grande”, Musser também teve participações em outras produções. Ele atuou na novela “All My Children”, entre 2005 e 2007, e na série “Desperate Housewives”, em 2011. Sua morte foi lamentada por colegas de profissão, como o renomado ator Adam Sandler, que expressou sua tristeza e enviou condolências à família do amigo. No último post feito por Alec Musser em suas redes sociais, há quatro dias, ele compartilhou uma foto surfando em uma praia mexicana, no Estado de Baja California. A notícia de sua morte chocou seus seguidores e fãs, que lotaram os perfis do ator nas redes sociais com homenagens e mensagens de condolência.