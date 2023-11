Alexandre Correa negocia para encontrar filho após denúncia por agressão: ‘Ana foi cordial’

Apresentadora denunciou ex-marido por violência doméstica e afirmou que brigas verbais eram comuns em casa

Reprodução/Instagram/alewin71 Alexandre Correa foi denunciado por Ana Hickmann



O empresário Alexandre Correa disse que deve encontrar o filho Alexandre pela primeira vez após ser denunciado por violência doméstica. Segundo ele, os advogados da família estão na organização e Ana Hickmann tem sido “cordial” no assunto. “Dia de felicidade, protocolamos ontem o pedido para organizar junto aos advogados, para poder ver o Alezinho. Estou na expectativa grande do juiz dar esse despacho logo. Estou há dezessete dias sem vê-lo, mas nos últimos dois, três dias a Ana foi bastante cordial”, contou. “Me colocou para falar com ele por vídeo-chamada, a gente matou um pouquinho da saudade. Minha prioridade não é voltar a empresa, minha prioridade é ver o meu filho, abraçar o meu filho, jogar basquete com meu filho, beijá-lo, abraçá-lo. Fazer tudo o que tiver direito. Fica aí o meu recado para que não fiquem as coisas distorcidas”, acrescentou.

No último domingo, Ana Hickmann contou com detalhes que, apesar de ter presenciado o início da discussão entre ela e o ex-marido, Alexandre, de 10 anos, não está ciente das denúncias de agressão envolvendo o pai. “Meu filho chora muito, muito. Não vou falar nada para o meu filho. Quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho e carrego. Sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe [uma relação tóxica]. Não é assim que eu tinha imaginado minha família”, declarou.

Ana também relatou que, antes de denunciar Alexandre Correa por agressão em episódio de “cabeçada” e lesão no braço, o então marido e ela brigavam verbalmente. “Agressividade para falar comigo, com quem estava ao redor? Muito. Preconceituoso para caramba. Acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também, mas no final do ano passado começou a ficar pior. Fazia chacota com relação a questões físicas e de beleza, sim”, disse ao Domingo Espetacular.