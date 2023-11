Luísa Sonza conta que recebeu proposta inusitada após expor traição de Chico Moedas

Cantora disse que uma marca entrou em contato para patrocínio em clipe em caso de lançamento de ‘Penhasco 3’

Reprodução/Instagram/@luisasonza Luísa Sonza terminou seu relacionamento com Chico Moedas



A cantora Luísa Sonza voltou a falar sobre o término com Chico Moedas. Durante entrevista ao programa “De Frente Com Blogueirinha”, a artista contou que, logo após expor traição do então namorado em rede nacional, uma marca entrou em contato para oferecer a produção da música “Penhasco3”. “Não dá para comparar [o relacionamento com Whindersson Nunes e Chico Veiga]. São coisas diferentes, mas obviamente esse último [Chico] não é importante”, comparou ao falar sobre os significados das músicas “Penhasco”. “Sabia que chegou uma publi, uma marca querendo entrar no clipe de ‘Penhasco 3’. Tipo, assim, eu fui traída…”, disse. Ainda que não cante mais o nome “Chico” ao apresentar a faixa homônima em shows, Luísa não descartou novas músicas “falando mal” do ex. “Com toda certeza, talvez até um álbum inteiro”, respondeu. O breve namoro chegou ao fim em agosto desse ano, após Sonza ser traída em bar na zona sul do Rio de Janeiro. Chico Veiga nunca se posicionou publicamente sobre o assunto.