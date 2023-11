Alfonso Herrera posta texto misterioso em dia de show do RBD no Brasil; entenda por que ‘Miguel’ não está na turnê

Ator negou participação na ‘Soy Rebelde Tour’ por conflitos de agenda

Reprodução/Instagram/@ponchohd Alfonso Herrera não está no reencontro do grupo Rebelde



O ator Alfonso Herrera fez uma postagem misteriosa em suas redes sociais no último final de semana. Após a banda RBD realizar dois shows no país, o famoso “Miguel” da novela Rebelde fez uma postagem com o filtro “Rio de Janeiro” e a seguinte legenda: “Filtro com dedicatória. Obrigado por tantas mensagens”. O relato levou fãs a crer que o mexicano estaria arrependido de não ter se juntado a “Soy Rebelde Tour”. “Show do RBD aqui no Rio de Janeiro, aposto que o Poncho deve está arrependido por não ter voltado com a banda. Ele ama o Brasil”, escreveu um perfil. Em entrevista recente ao jornal El País, Herrera confirmou que não aceitou participar da turnê com os ex-colegas porque tem novos projetos na agenda. “Estou muito feliz com os projetos que tenho e onde estou colocando a minha energia no momento. Estou feliz porque, afinal de contas, meu passado é o que me fez a pessoa que sou neste momento”, descreveu. Em outras ocasiões, Alfonso já chegou a dizer que não se identifica com a carreira musical na mesma intensidade que gosta de atuar.