Alice Braga revela já ter namorado homens e mulheres e diz que prefere priorizar a privacidade no relacionamento

Em participação no Mamilos Podcast, a atriz Alice Braga, de 41 anos, expressou sua preferência por manter sua vida pessoal em sigilo, evitando expor seus relacionamentos publicamente. “Continuei vivendo minha vida de forma reservada, privada, porque quero potencializar o meu estado de presença no que estou querendo viver. Já tive namorados, mulheres, tenho uma namorada que inclusive também é conhecida no meu meio de trabalho”, disse. Aline ressaltou que, felizmente, a sociedade tem avançado em termos de aceitação das relações homoafetivas. No entanto, ela reafirmou sua vontade de preservar sua privacidade, mesmo diante da visibilidade que sua carreira proporciona. “É um lado da profissão que eu aprendi a lidar também. Há 20 anos eu tinha o medo do julgamento, de como seria a aceitação, porque eu estava me descobrindo, passando pelos desejos, pela curiosidade, pelo apaixonamento, pela descoberta mesmo e como você faz isso com todo mundo olhando, tendo opinião sobre ou dando em cima de você? Peraí, estou me descobrindo também, calma”, contou a atriz.

Braga também abordou a repercussão do término de seu casamento com Bianca Comparato, que aconteceu em novembro de 2023, após sete anos de união. Atualmente, Alice Braga está em um novo relacionamento com a produtora Renata Brandão. A atriz parece estar em um momento de renovação em sua vida pessoal, buscando um espaço onde possa ser feliz sem a pressão da exposição pública. A escolha de manter sua vida amorosa em segundo plano reflete uma busca por tranquilidade e autenticidade em suas relações.

