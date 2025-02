Allan Souza Lima e Débora Nascimento compartilham momento romântico em passeio de barco

Casal tornou seu relacionamento oficial no início deste mês, após um período de especulações sobre a vida amorosa de ambos

Reprodução/Instagram/@debranascimento Débora Nascimento e Allan Souza Lima curtem momento romântico



Allan Souza Lima, de 39 anos, compartilhou um momento especial em seu Instagram, onde aparece sendo acariciado pela namorada, Débora Nascimento, também de 39 anos, durante um passeio de barco. No registro, ele interpreta a canção “Colors”, do grupo Black Pumas, enquanto Débora demonstra seu afeto ao acariciar sua cabeça e ombros. O casal tornou seu relacionamento oficial no início deste mês, após um período de especulações sobre a vida amorosa de ambos. A revelação do romance foi bem recebida pelo público, que acompanhou atentamente as postagens dos dois nas redes sociais. A publicação do vídeo gerou uma onda de comentários positivos, com seguidores elogiando a conexão entre os dois e expressando apoio ao novo casal. A interação nas redes sociais reflete o carinho que os fãs têm por Allan e Débora, que já são figuras conhecidas no cenário artístico brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Débora Nascimento (@debranascimento)

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA