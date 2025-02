Mia Khalifa elogia ‘Ainda Estou Aqui’ e diz que Fernanda Torres perder o Oscar seria ‘roubo’

A ex-atriz pornô Mia Khalifa rasgou elogios ao filme “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles e inspirado no livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva. O longa concorre ao Oscar de melhor Filme Internacional e de melhor Filme. Além disso, a influenciadora também declarou torcida para Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de Melhor Atriz, dizendo que se ele não ganhassem, ela estaria sendo roubada. Também respondeu um seguidor que argumentava “estar feliz” com a vitória de qualquer uma entre a brasileira, Demi Moore e Mikey Madison.

saw I’m Still Here this weekend and I’ve been at a loss to describe such a visceral, important film. The first 30 minutes were PERFECTLY written and acted, Fernanda Torres if you don’t get that Oscar you will have been robbed. Rest in peace Rubens Paiva, and every political…

— Mia K. (@miakhalifa) February 25, 2025