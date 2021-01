Alok e Romana Novais chamam os médicos de Raika para serem seus padrinhos

‘Choramos feito crianças com a notícia’, contou o obstetra Domingos Mantelli

Reprodução/Instagram/domingosmantelli Alok e Romana Novais com os padrinhos de Raika



O DJ Alok e a médica Romana Novais escolherem os médicos que cuidaram da sua filha, Raika, para serem os padrinhos de batismo dela. Por conta da Covid-19, a menina precisou nascer antes do previsto e ficar na UTI. Mãe e filha precisaram de cuidados especiais e receberam todo o apoio da equipe médica. Um mês após o nascimento de Raika, o ginecologista e obstetra Domingos Mantelli fez um post em homenagem a afilhada. “Minha princesa, hoje você completa um mês de vida! E quantas coisas aconteceram nesses 30 dias desde o seu nascimento! Um nascimento prematuro de emergência, a sua mamãe correndo inúmeros riscos internada na UTI , você também na UTI se recuperando dia após dia… Quantas emoções em tão pouco tempo. Ainda nem sabíamos que seríamos seus padrinhos, mas já a tratávamos e cuidávamos com o mesmo carinho e amor que cuidamos de uma filha, estando ao seu lado todos os dias da sua recuperação enquanto seus papais não podiam estar com você”, começou escrevendo.

O médico continuou: “Cuidamos da sua mamãe na UTI por 3 dias zelando pela saúde dela. Tivemos muito medo sim. Mas também muita esperança e confiança em nosso trabalho de que no final tudo ficaria bem! Cuidamos de vocês duas enquanto acalentávamos o coração do seu papai isolado em casa. E que situação difícil de enfrentar. Fazer todos os dias FaceTime com seu papai e mamãe e presenciar o dor deles de não poder estar ao seu lado, te pegar no colo e te encher de carinho. Mas no final, graças a Deus tudo terminou bem”. Domingos postou uma foto em que tirou com Raika, Alok e Romana e explicou que foi nesse momento em que ele e a médica Erica Mantelli receberam o convite para serem os padrinhos da menina.

“Tiramos essa foto no primeiro dia em que a sua mamãe pode ir vê-lá na UTI, que seus papais nos informaram que teríamos a honra de ser seus padrinhos. E que honra. Nesse momento deixamos o jaleco de lado com a sensação de missão cumprida, e choramos feito crianças com a notícia, enquanto também comemorávamos a sua rápida recuperação e breve alta. Deus sabe de todas as coisas. E agradeço a ele por todas as bençãos em nossas vidas. Parabéns, princesa. Parabéns por esse primeiro mês de vida. Como seus padrinhos prometo que cuidaremos com muito amor e carinho de você por toda vida. Amamos você princesa! Parabéns e um beijo enorme do seu dindo, Dodô”, finalizou.