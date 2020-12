Isolado, Alok lamenta por estar longe da filha e de Romana Novais: ‘Daria tudo para ficar com elas’

A médica esposa do DJ teve o parto antecipado por causa de complicações relacionadas à Covid-19

Reprodução/Instagram/romananovais Alok não pode ficar no hospital com Romana Novais e a filha



O DJ Alok lamentou pelas redes sociais nesta sexta-feira, 4, o fato de não poder estar ao lado da filha e da mulher, a médica Romana Novais, que teve um parto prematuro devido a complicações relacionadas a Covid-19. “Queria agradecer as inúmeras mensagens de apoio e carinho. Estou em casa, isolado. Romana e Raika seguem em observação e estão bem. Daria tudo pra ficar com elas, mas infelizmente não posso. Mesmo assim, só tenho a agradecer. Muito obrigado”, postou o artista nos stories do Instagram. Raika nasceu na noite de quarta-feira, 2, de parto normal e Romana postou que, mesmo tendo o parto antecipado, tanto ela quanto a bebê estavam bem. Alok também fez uma publicação após o nascimento da filha e disse que “diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre”. O casal anunciou que tinha testado positivo para a Covid-19 no início da semana e poucos dias depois Raika acabou nascendo. O DJ e a médica já são pais de Ravi, que nasceu em janeiro deste ano e já completou 10 meses.