Romana Novais se emociona ao dar detalhes de parto prematuro e é consolada por Alok

Médica falou que sentiu muita dor no corpo e teve um intenso sangramento: ‘Pensava que eu precisava salvar minha filha’

A médica Romana Novais fez uma série de stories no Instagram para contar em detalhes por que ela precisou fazer um parto prematuro. Com 32 semanas de gravidez, ela e o marido, o DJ Alok, foram diagnosticados com Covid-19 e complicações relacionadas a doença fizeram Raika nascer antes do previsto. “Foi um susto, não estava nos nossos planos, obviamente. Semana passada eu tomei uma vacina, tive reação, fiquei com dor no corpo e dor no local da vacina, então achei que era só isso. A dor no corpo começou a aumentar, aí fizemos teste de Covid, o resultado do Alok saiu primeiro e deu positivo. Passei a sentir muita dor no meu corpo, parecia que todos os meus ossos estavam sendo quebrados, uma dor muito estranha”, relatou Romana.

O que mais motivou a médica a falar do assunto abertamente nas redes sociais é saber que pode deixar um alerta as mulheres que estão grávidas. “Fiquei com muito medo da doença. Achei que a Covid não trazia muitos sintomas para as gestantes”, comentou. As dores no corpo de Romana só se intensificaram e ela passou a ter febre e, posteriormente, contrações. Ela disse que foi com Alok para o médico e fez um ultrassom para saber se Raika estava bem. O problema é que, quando ela levantou da maca para ir fazer outro exame, teve um grande sangramento. “Comecei a sangrar muito na clínica. Fomos correndo para o hospital e tudo o que eu pensava é que eu precisava salvar minha filha”, contou a médica que desenvolveu uma rara condição chamada Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD). “O quadro se estendeu para o meu corpo, eu estava correndo risco.”

Após o parto que aconteceu na última quarta-feira, 2, Romana e Raika foram separadas e ficaram na UTI. A médica já está melhor e voltou para a casa, mas a filha segue internada porque como nasceu prematura precisa de cuidados. Por conta do coronavírus, mãe e filha estão separadas e só se veem por chamada de vídeo. O primeiro filho do casal também não está com eles, Romana contou que Ravi está com os avós. Durante o relado, ela também aproveitou para agradecer o apoio do marido. “Alok é meu ponto de equilíbrio, o amor da minha vida”, falou. O DJ estava por perto, ouviu a declaração da emocionada da esposa e foi até ela para dar beijos e abraços.