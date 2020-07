Alok anuncia que Romana Novais espera 2º filho: ‘Foi feito no dia da live’

DJ brincou que segunda gravidez de esposa é o ‘resultado’ da quarentena; os dois já são pais de Ravi, de 6 meses

Reprodução/Instagram Alok e Romana Novais se casaram em janeiro do ano passado aos pés do Cristo Redentor



O DJ Alok revelou, na terça-feira (14), que sua esposa, Romana Novais, está esperando o segundo filho do casal. Os dois já são pais de Ravi, de seis meses, e, segundo Alok, o irmãozinho foi feito após a mega live de maio.

“É com enorme alegria que gostaríamos de contar pra vocês que nossa família está crescendo. Estamos esperando mais um bebê! Esse é o resultado da nossa quarentena. Ps: Foi feito no dia da live”, escreveu Alok na legenda de uma foto da família no Instagram.

Alok e a médica Romana Novais se casaram em janeiro de 2019 em uma cerimônia luxuosa durante o nascer do sol aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Em junho, o DJ revelou que a esposa estava grávida durante o festival Tomorroland Bélgica. Ravi, o primeiro filho do casal, nasceu em janeiro deste ano.