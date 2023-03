Amanda Bynes, de ‘Ela é o Cara’, é internada em clínica psiquiátrica após vagar nua pela rua

A própria ex-estrela da Nickelodeon teria ligado para o resgate informando que teve um surto psicótico

Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Reprodução / Instagram / rlamandabynes Amanda Bynes estrelou produções como 'Ela é o Cara' e 'Hairspray'



A atriz Amanda Bynes, que ficou conhecida por estrelar produções como “O Show da Amanda”, “Ela é o Cara” e “Hairspray”, foi internada em uma clínica psiquiátrica após ser encontrada vagando pelas ruas nua e sozinha. Conforme divulgado pelo TMZ, a artista foi vista nessa situação no centro de Los Angeles, nos Estados Unidos, na manhã de domingo, 19. Amanda teria pedido ajuda a um motorista que passava no local dizendo que tinha acabado de ter um surto psicótico. A própria atriz teria chamado o resgate. Fontes policiais disseram que a ex-estrela da Nickelodeon foi levada para a delegacia mais próxima e lá a equipe de saúde mental determinou que ela precisava ser internada. Uma pessoa próxima a Amanda, que preferiu não se identificar, afirmou que ela precisará ficar “vários dias” hospitalizada.

O caso aconteceu nove anos após o fim da tutela de Amanda, que ficou sob a vigilância da mãe até 2013. Ela precisou de uma tutora, pois apresentou problemas de saúde mental e foi diagnosticada com transtorno bipolar. A atriz se envolveu em vários incidentes preocupantes nesse período, sendo que em um deles ela incendiou a garagem do vizinho e quase feriu um cachorro com isso. Nos últimos anos, Amanda aparentou estar bem, mas o recente episódio deixou os pais da artista preocupados. Ainda de acordo com o TMZ, eles, no entanto, não consideram neste primeiro momento retomar com a tutela da filha.