Amanda Djehdian revela que foi maltratada por famosa atriz por ser uma ex-BBB

Vice-campeã do ‘BBB 15’ disse que, ao pedir uma foto, ouviu da artista que os ex-participantes do reality são ‘a escória da humanidade’

Reprodução/Instagram/amandadjehdian Amanda Djehdian foi vice-campeã do 'BBB 15'



A empresária Amanda Djehdian, vice-campeã do “BBB 15”, revelou que já foi destratada por uma famosa atriz por ser uma ex-participante do reality show da Globo. Na visão dela, carregar o rótulo de ex-BBB só melhorou depois que a emissora começou a misturar famosos e anônimos na casa. “A galera que participou a partir do ‘BBB 20’ está suave ainda! O que a gente de antes ouvia, era maltratado, uma vez fui toda feliz pedir uma foto para uma atriz famosa, ela me olhou de cima a baixo, deu risada e disse que eu deveria ter estudado, pois ser ex-BBB para ela e para todos era a escória da humanidade, virou e ainda pediu para eu tirar foto dela e dos amigos famosos”, contou Amanda sem revelar o nome da atriz. No desabafo, a ex-BBB ressaltou que é formada em duas faculdades. “Ter participado de um reality não me faz mais ou menos inteligente… e, hoje, essa atriz [que me criticou] puxa torcida para [participante do] camarote.”

Amanda expôs essa situação desagradável que viveu ao deixar o reality nos comentários de um post no Instagram. A publicação em questão mostra um print do posicionamento de Eliezer, do “BBB 22”, sobre a polêmica envolvendo Samantha Schmütz, que ironicamente questionou se Juliette, campeã do “BBB 21”, é uma artista. A paraibana se lançou como cantora após vencer o reality de maior audiência do país. “Por que tem gente que desmerece tanto alguém só por ser ‘ex-BBB’? É uma puta falta de respeito ou é recalque só porque tem gente que dá certo e é amada e aclamada por um país inteiro?”, declarou Eliezer. Samantha foi muito criticada pelo comentário que fez sobre a ex-BBB. Juliette recebeu o apoio de vários famosos, que fizeram publicações dizendo que ela é, sim, artista.