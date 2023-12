Amiga de Juliette se pronuncia após interação polêmica com namorado da ex-BBB: ‘Ia desfilar com ele’

‘Agora estou com medo de me baterem’, disse a amiga da vencedora do ‘BBB 21’

Reprodução/Instagram/@camilladiniz/@juliette Juliette viajou com namorado e amigas para a Paraíba



Neste final de semana, a cantora Juliette protagonizou uma polêmica nas redes sociais. A ex-BBB foi para uma viagem com o namorado recentemente assumido, Kaique Cerveny, e algumas amigas. No entanto, a publicação de uma foto de Cerveny e Camila Diniz (colega de Juliette) irritou o fã-clube dos cactos. Na imagem, os dois aparecem abraçados com a seguinte legenda publicada por Camila Diniz. “A verdade é que ele é meu e Juliette é o disfarce”, disse. “Qual é a sensação de ser cancelada?”, gravou Juliette em um vídeo publicado posteriormente. Camila defendeu que queria usar o crossfiteiro para fazer ciúmes em outros homens. “Não sei nada, foi só uma foto. O povo não sabe brincar, velho. Era humilhar os meus paqueras porque não me dão valor. Eu ia desfilar com ele. Agora estou com medo de me baterem. Não vou mais não, Juliette. É todo seu”, disse, em tom de piada.