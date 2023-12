Viih Tube quebra silêncio sobre provocação de Rodrigo Mussi que causou ‘explosão’ de Eliezer nas redes: ‘Ingratidão’

Influenciadora disse que foi acordada com barulho de vídeos do ex-BBB: ‘Ver meu marido me defender me deixou feliz’

Reprodução/Instagram/@viihtube Rodrigo Mussi e Viih Tube são ex-BBBs



A influenciadora Viih Tube se pronunciou sobre o polêmico vídeo que o ex-BBB Eliezer gravou para Rodrigo Mussi nas redes sociais. Após ser mencionada em uma reportagem do Fantástico sobre jogos de aposta online por sua parceria publicitária com a plataforma Blaze, Mussi fez uma postagem. “Será que devolve o dinheiro que já ganhou?”, escreveu Mussi no Twitter/X. Eliezer não gostou da mensagem em tom de indireta e saiu em defesa da esposa. “Por que você não fala de você? Você já devolveu o dinheiro que ganhou, Rodrigo? Até pouco tempo atrás, seu stories eram classificados de joguinhos, todo dia um diferente. Você devolveu o dinheiro? Por acaso você agradeceu por todo tempo e dinheiro gasto da minha mulher por você, para te ajudar? Ou você somente descartou a minha mulher quando ela não servia para você? Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? Interesseiro com ela, comigo e com muita gente”, questionou.

Em seguida, Viih Tube se pronunciou sobre o caso e sobre seu envolvimento com a Blaze. Em nota publicada no Instagram, ela disse ter ficado feliz com a defesa de seu marido. “Não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de apostas. ‘Joga quem quer’ e ‘É só publicidade’ são formas de pensar, eu entendo, mas não penso assim. Estávamos errados e ponto. É assim que resolvo as coisas com vocês, falando a verdade. Sofro as consequências das minhas escolhas e é isso”, disse. A ex-BBB também falou sobre o fim de sua amizade com Mussi. Quando o influenciador esteve em coma por acidente de carro, Viih foi a porta-voz de atualizações sobre seu estado de saúde para fãs e imprensa. “Fiquem sempre espertos com quem está a sua volta. Se soubessem metade das lágrimas que já derrubei , tudo que já vi… Nunca falei nem metade porque não precisa, eu fazia pela amizade. Ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do lado para lidar com cada momento difícil”, escreveu.

Até mesmo Gil do Vigor foi envolvido na briga, quando Eli mencionou um jantar entre amigos com o também ex-BBB. “Quer fazer indireta, então vai falar comigo agora. Mexe com ela. Foi para a casa do Gil comigo e saiu de lá p*to. Ele queria ir para lá para gravar conteúdo, ele queria só o vídeo. Falou mal de você [Gil do Vigor]. Agora quer falar da minha mulher? Vai tomar no seu c*, aprende”, disse o marido de Viih Tube para Mussi. Na internet, perfis resgataram dezenas de stories onde Rodrigo faz publicidades para a mesma plataforma. Na reportagem do Fantástico, outras celebridades como Mel Maia e Juju Salimeni foram mencionadas.