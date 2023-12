Demi Lovato anuncia noivado com músico canadense: ‘Sonho que se tornou realidade’

Em publicação nas redes sociais, cantora disse estar sem palavras e ter vivido ‘a melhor noite da sua vida’

A cantora Demi Lovato anunciou neste domingo, 17, que está noiva do músico canadense Jordan Lutes



A cantora Demi Lovato anunciou neste domingo, 17, que está noiva do músico canadense Jordan Lutes. Em publicação nas redes sociais, Demi afirmou estar “sem palavras” e disse ter vivido “a melhor noite da sua vida”. “Não consigo imaginar que vou casar com o amor da minha vida”, escreveu ela na legenda. “Meu amor, estou mais do que animada para me casar com você… cada dia que passei com você foi um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar para amar e cuidar de você para sempre. Um brinde ao resto de nossas vidas. Te amo”, completou a cantora. O casal está junto há cerca de um ano. Em junho de 2020, Demi anunciou seu noivado com Max Ehrich cerca de quatro meses após o início da relação. Com fotos românticas do pedido feito na praia e uma aliança com diamante gigante, Demi se declarou para o ator também em mensagem nas redes sociais: “Sabia que te amava no momento em que te conheci. Foi algo que não pode ser descrito para ninguém que não tenha vivido isso e felizmente você também sentiu”, escreveu. Ela também reforçou que nunca se sentiu “tão amada incondicionalmente por alguém”. Contudo, o relacionamento chegou ao fim dois meses após o noivado.