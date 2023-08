Amiga de Selena Gomez esclarece se foi forçada a doar rim para a cantora

Francia Raisa explicou como tomou sua decisão na época do transplante, que aconteceu em 2017

Reprodução/Instagram/selenagomez Francia Raisa negou que foi pressionada a doar rim para Selena Gomez



A atriz Francia Raisa, amiga de Selena Gomez, esclareceu os rumores que surgiram recentemente de que foi pressionada a doar seu rim para a cantora. A artista explicou que não foi forçada a nada e que tomou a decisão por conta própria. “Apenas senti em meu coração. Eu sabia que era compatível. Eu sabia que ia acontecer. Ninguém me obrigou a fazer nada. Veio da bondade genuína do meu coração”, declarou a atriz de “How I Met Your Father” no podcast “Good Guys”. Depois que Selena foi diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune, ela descobriu que precisaria de um transplante de rim devido a complicações da doença.

Francia, que na época já era amiga da cantora há mais de uma década e morava junto com ela, decidiu realizar um teste para saber se poderia ser a doadora. Quando descobriu que era compatível, ela quis ajudar a amiga. O transplante ocorreu em 19 de junho de 2017 e tanto Selena quanto Francia tatuaram a data em seus braços. No ano passado, surgiram rumores de que as amigas estavam brigadas, isso porque o pai da atriz disse que a filha se desentendeu com a estrela de “Only Murders in the Building” por ela estar ingerindo bebida alcoólica com frequência. As amigas, no entanto, parecem já ter se entendido, pois há cerca de uma semana, Selena fez um post desejando feliz aniversário a Francia.