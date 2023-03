Selena Gomez diz que Hailey Bieber a procurou após polêmica: ‘Tem recebido ameaças de morte’

Cantora disse que ninguém merece ser alvo de ódio ou bullying e pediu aos fãs para pararem com os ataques

A cantora Selena Gomez revelou nesta sexta-feira, 24, que foi procurada pela modelo Hailey Bieber, que é casada com seu ex-namorado, o cantor Justin Bieber. Ela entrou em contato com Selena para alertar sobre os ataques virtuais que vem recebendo desde que os fãs da cantora começaram a criar teorias de que há uma rivalidade entre elas. “Hailey Bieber me procurou e me disse que ela tem recebido ameaças de morte e muita negatividade odiosa. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ser alvo de ódio ou bullying. Eu sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe”, postou a ex-estrela do Disney Channel nos stories do Instagram.

Os ataques a Hailey começaram após Selena postar um vídeo nas redes sociais falando sobre sua sobrancelha. Kylie Jenner, que recentemente perdeu para a cantora de Lose You To Love Me o posto de pessoa mais seguida do mundo no Instagram, publicou nos stories uma foto em que escreveu em cima da sua sobrancelha: “Isso foi um acidente?”. Depois disso, Kylie postou um print de uma chamada de vídeo que fez com Hailey, na qual ambas deixam suas sobrancelhas bem próximas às câmeras. Para os fãs, esses posts foram provocações a Selena e, por isso, decidiram sair em defesa da cantora que soma mais de 403 milhões de seguidores no Instagram.