Rico Melquiades exibe resultado de cirurgias plásticas: ‘Passei anos sendo chamado de feio’

Influenciador exibiu antes e depois e agradeceu o apoio dos fãs: ‘Me rendi’

Reprodução/Instagram/@ricoof Rico Melquiades realizou procedimentos estéticos no rosto



O influenciador Rico Melquiades realizou cirurgias plásticas no rosto. Durante os últimos dias, o ex-fazendeiro chegou a mostrar diversas partes do rosto com curativos, o que preocupou grande parte de seus fãs. Neste domingo, no entanto, ele exibiu pela primeira vez o resultado dos procedimentos estéticos. “Finalmente eio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi às cirurgias plásticas na face. Mostro agora o resultado para vocêes. Agradeço a Deus, ao cirurgião e a vocês por me apoiarem”, declarou. As comparações e o resultado dividiu as opiniões do público do influenciador. “Tanto dinheiro gasto, tanto sofrimento para não mudar nada”, disse uma seguidora. “A mudança é perceptível, sim, e ficou ótimo. Porém não é sobre isso, é sobre aceitação. Era bom antes e está ótimo agora. Se você se olha no espelho e gosta, está perfeito. Isso é o que importa”, destacou outro perfil.