Amigo diz que MC Kevin se pendurou na sacada e bateu a cabeça no telhado durante a queda

Em depoimento à Polícia, Victor Elias, conhecido como MC VK, deu sua versão sobre o episódio, com detalhes dos momentos finais do cantor

Uma das principais testemunhas nas investigações sobre a morte de MC Kevin, Victor Elias, conhecido como MC VK, prestou depoimento à Polícia Civil e disse que o amigo bateu a cabeça em um objeto semelhante a um telhado antes de chegar ao chão. A informação foi dada em depoimentos divulgados pelo portal Metrópoles. Segundo o relato, VK tinha saído do banho e não sabe dizer se alguém entrou no quarto durante o período. O MC disse que, ao abrir a cortina do local, viu Kevin soltando o parapeito da varanda, detalhando que o cantor segurava na parte de cima da estrutura e que ele não “caiu reto” em direção ao chão, mas foi se afastando do prédio e bateu em algo que se assemelhava a um telhado antes de se chocar com o chão. Após isso, VK desceu para ver o que havia acontecido, acionou a recepção do hotel e foi chamar outros amigos da dupla, que estavam na praia em frente ao hotel.

Além disso, VK disse que não houve consumo de drogas, brigas ou gritos dentro do quarto e que não sabe o que aconteceu entre Kevin e Bianca Domingues enquanto eles estavam na varanda. O relato de VK vai ao encontro do depoimento de Bianca, mulher com quem o MC teve uma relação sexual e que estava se relacionando com Kevin antes do acidente. Ele revelou que só encontrou Bianca novamente no caminho até a Delegacia, onde prestaram depoimento. Questionado pela Polícia porque Kevin teria se pendurado no parapeito, VK afirmou que o amigo não tinha intenções de se matar e que acredita que a motivação foi medo de sua esposa, Deolane Bezerra, descobrir que ele estava acompanhado de outra mulher. Entretanto, ele afirma que, até onde sabe, Deolane não estava batendo na porta e que não consegue entender com clareza os motivos que levaram ao acidente.