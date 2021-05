Mulher dá detalhes sobre relação sexual com MC Kevin e amigo: ‘Ofereceram R$ 2 mil’

Em depoimento à Polícia, Bianca Domingues disse que combinou encontro com a dupla horas depois de conhecê-los na praia

Reprodução/Instagram/mckevin/17.05.2021 Cantor estava no quarto com Bianca Domingues e amigos na hora em que caiu



As investigações sobre o acidente que causou a morte de MC Kevin, 23, no Rio de Janeiro continuam. Em depoimento à Polícia Civil, Bianca Domingues, que estava no quarto com o funkeiro na hora do acidente, disse que Kevin e um amigo combinaram um encontro no hotel, oferecendo R$ 2 mil à garota, que conheceram horas antes na praia em frente ao estabelecimento. As informações foram obtidas nos depoimentos do caso, divulgados pelo portal Metrópoles. Kevin teria oferecido R$ 1 mil à Bianca e depois pedido para que Victor pudesse participar da relação também. Em contrapartida, a mulher disse que seria necessário o dobro do valor, pedido que foi atendido por Kevin e Victor (MC VK), que acordaram que transfeririam R$ 2 mil depois da relação. No depoimento, Bianca explicou que não aconteceu penetração entre ela e Kevin e que a relação entre os dois foi apenas de sexo oral. Já com Victor, que também estava no quarto, houve penetração. Um terceiro amigo, Jhonatas, teria tentado participar da relação, mas Bianca não deixou. Ele teria ido até o quarto para levar camisinhas para o grupo.

Depois de um tempo, Jhonatas informou que havia alguém vindo ao quarto, o que fez com que Kevin pedisse para que Bianca fosse com ele para varanda, onde ele se apoiou no parapeito. Quando a mulher olhou para o funkeiro novamente, viu ele passando as pernas e se pendurando do lado de fora do parapeito. Em seguida, ela revelou que Kevin ficou pendurado apenas pelas mãos na parte mais baixa do parapeito e que parecia que ele tentaria dar um impulso para cima. Entretanto, logo em seguida, Kevin caiu da varanda. Em outros trechos do depoimento, Bianca revelou que conhecia o funkeiro das redes sociais, mas que o encontro aconteceu de forma ocasional. Ela revelou que durante a tarde de domingo, Kevin, Victor e outros amigos ingeriram bebidas alcoólicas e fumaram maços de maconha enquanto estavam em um quiosque da praia. Neste local, aconteceu as primeiras interações entre Kevin e Bianca, na qual ele disse que teria um “presentinho” para a garota.