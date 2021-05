‘MC Kevin estava transando com garota de programa na varanda’, diz Leo Dias; veja o que se sabe até agora

Em entrevista ao Pânico, o jornalista detalhou os desdobramentos da noite do acidente; corpo do funkeiro foi sepultado nesta terça-feira, 18

Reprodução/Instagram/val.negra/17.05.2021 Durante a madrugada desta terça-feira, amigos e fãs se despediram do cantor no velório que aconteceu na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo



O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, morreu neste domingo, 16, após cair do 5º andar do hotel em que estava hospedado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte do funkeiro de 23 anos foi traumatismo craniano. Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 18, o jornalista Leo Dias detalhou os desdobramentos da noite da fatalidade. “Foi uma morte banal, trágica e que partiu de uma brincadeira de mau gosto. O MC Kevin estava hospedado no 13º andar deste hotel, mas seus amigos estavam em um apartamento 502, localizado no 5º andar. Na madrugada da morte, eles chamaram Kevin para uma festa que acontecia no quarto 502. O funkeiro foi e acabou se envolvendo com uma garota de programa. No momento do acidente, ele transava com a prostituta na varanda do quarto de hotel”, revelou.

Segundo o jornalista, a polícia está trabalhando para entender o que fez o funkeiro se jogar da varanda. “Até o momento, os policiais acreditam na hipótese de que a morte ocorreu após uma brincadeira de mau gosto feita pelos amigos de MC Kevin. Enquanto o funkeiro transava com a garota de programa, eles teriam batido na porta do quarto simulando que era a esposa dele. Acreditando que sua esposa estava prestes a pegá-lo na traição, MC Kevin pulou na tentativa de cair na varanda do quarto de baixo, mas acabou escorregando”, explicou. O jornalista afirmou que a polícia já excluiu a hipótese de que ele tenha tentado pular na piscina, já que sua queda ocorreu sem impulso. “Está circulando nas redes sociais um vídeo fortíssimo que retrata o corpo de MC Kevin estirado no chão após a queda. Na gravação, os amigos do funkeiro aparecem desesperados e o MC VK, que teria feito a brincadeira, é filmado colocando as mãos na cabeça e dizendo: ‘Cara, não foi por mal’ – o que reforça a hipótese de que tudo tenha ocorrido após uma pegadinha de mau gosto.”

A polícia do Rio de Janeiro segue investigando a morte do cantor. Para os esclarecimentos, o hotel onde ocorreu o acidente foi vistoriado por peritos da Polícia Civil. Além disso, testemunhas prestaram depoimento, seus celulares foram apreendidos e os investigadores também pediram um exame toxicológico no corpo de MC Kevin. Durante a madrugada desta terça-feira, amigos e fãs se despediram do cantor no velório que aconteceu na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, em São Paulo. Após o velório, o corpo de Kevin seguiu para sepultamento nesta manhã no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Zona Norte de São Paulo. Não estiveram lá as pessoas que participaram da brincadeira que acabou gerando o acidente. “Os amigos que participara, da viagem ao Rio de Janeiro não foram ao velório e fecharam os comentários nas redes sociais. Obviamente, eles estão sendo alvos de muitos ataques”, disse Leo Dias.

Confira a entrevista com Leo Dias sobre a morte de MC Kevin: