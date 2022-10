Amigos de Gisele Bündchen e Tom Brady estariam irritados com atitude do jogador; entenda

Rumores de separação começaram após ser divulgado que a modelo saiu de casa depois de uma briga

Reprodução/Instagram/tombrady Tom Brady e Gisele Bündchen se casaram em 2009 e possuem dois filhos juntos



O possível fim do casamento da modelo Gisele Bündchen com o jogador de futebol americano Tom Brady continua sendo especulado pela imprensa internacional e, segundo a revista Us Weekly, os amigos do casal não estão nada contentes com a atitude do atleta em meio a suposta crise matrimonial. “Os amigos de Gisele e Tom estão chateados com ele por voltar atrás em sua palavra e desistir da aposentadoria. Eles odeiam o jeito que Tom está se recusando a ceder para Gisele”, declarou uma fonte que preferiu não se identificar. Os rumores que o casamento da modelo com o jogador chegou ao fim começaram após o site Page Six divulgar que a brasileira, que vive com a família na Flórida, Estados Unidos, tinha saído de casa após uma briga. O motivo do desentendimento seria a desistência de Tom de se aposentar, algo que seria o desejo de Gisele, que gostaria de ter o marido mais presente em casa.

Em entrevista à revista Elle divulgada em setembro, a modelo chamou de sexista a forma como dão a entender que ela está desesperada para o Tom se aposentar. “Obviamente, tenho minhas preocupações – esse é um esporte muito violento, tenho meus filhos e gostaria que ele estivesse mais presente”, comentou. “Eu, definitivamente, tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, em uma última análise, sinto que todos têm que tomar uma decisão que funcione para si. Ele também precisa seguir o que lhe dá alegria.” O Page Six, no entanto, divulgou em uma outra publicação que tanto a modelo quanto o jogador já tinham contratado advogados para cuidar das questões envolvendo o divórcio e passaram os últimos dois meses tentando dividir o “império multimilionário” que possuem. Nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. Gisele e Tom se casaram em 2009 e possuem dois filhos: Benjamin Rein, 12 anos de idade, e Vivian Lake, 9 anos.