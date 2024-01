Ana Castela e Gustavo Mioto anunciam fim do namoro: ‘Momentos diferentes’

Cantores reataram a relação em outubro de 2023 após terem terminado no mês anterior; eles se pronunciaram por meio das redes sociais e pediram respeito

Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Gustavo Mioto e Ana Castela reataram namoro em outubro de 2023



Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram novamente o namoro, desta vez após quase três meses de reconciliação. A cantora foi a primeira a se pronunciar sobre o término, afirmando que não houve nenhum acontecimento negativo que tenha levado ao fim do relacionamento. Em uma mensagem nas redes sociais, ela escreveu: “Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”. Ana Castela também fez questão de elogiar o ex-namorado, dizendo que ele é uma pessoa incrível e que sempre será sua fã, desejando sucesso em seus projetos futuros.

O cantor também se manifestou sobre o fim do relacionamento, mesmo não sendo muito ativo nas redes sociais. Ele afirmou que ele e Ana não estão mais juntos, e que o término se deu por motivos pessoais, diferentes tempos e vontades. Gustavo expressou seu desejo de que Ana seja feliz e aproveite tudo de bom que a vida tem a oferecer, e que ele sempre estará torcendo por ela. Essa não é a primeira vez que o casal se separa. Em setembro do ano passado, eles também terminaram o namoro, mas reataram no mês seguinte. Ana e Gustavo assumiram o relacionamento em junho do mesmo ano, no Dia dos Namorados, após sete meses de envolvimento. Apesar do término, ambos pediram respeito nesse momento delicado.