Atriz de ‘Succession’ revela humilhação e pedido para ter uma ‘aparência mais adequada’

Sarah Snook contou em entrevista que foi repreendida por comer um pedaço de bolo e chamada de ninguém por um produtor de cinema

Michael TRAN / AFP Atriz australiana Sarah Snook, vencedora do prêmio de Melhor Atriz em Série Dramática por “Succession”, posa na sala de imprensa durante o 29º Annual Critics Choice Awards no Barker Hangar em Santa Monica



A atriz australiana Sarah Snook, conhecida por seu papel na série “Succession”, da HBO, revelou em entrevista ao jornal britânico ‘The Times’ que passou por situações constrangedoras durante sua carreira. Sem mencionar nomes, ela contou que um produtor de cinema a repreendeu publicamente por ter comido um pedaço de bolo no set de filmagem. Segundo Snook, ela se sentiu extremamente desconfortável com a situação. “Eu estava morrendo por dentro”, disse. Além disso, a atriz também relatou que, após conseguir um papel em um filme, foi chamada de “ninguém” por um diretor de elenco. Ele sugeriu que ela clareasse os dentes, escurecesse o cabelo e contratasse um personal trainer para perder peso e ter uma aparência mais adequada. Snook admitiu que, na época, concordou com as críticas, acreditando que precisava se transformar para ter sucesso na indústria. “Para ter sucesso, tenho que ser todas as coisas que não sou eu”, revelou a atriz o que pensou na época.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar dessas experiências negativas, Sarah Snook conquistou reconhecimento por seu talento. Ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro por sua atuação em “Succession”, série de sucesso da HBO. A atriz também está indicada na mesma categoria do Emmy, cuja cerimônia acontecerá nesta segunda-feira. Snook se mostra confiante e esperançosa em relação ao futuro de sua carreira, mesmo diante dos desafios enfrentados no passado.

A história de Sarah Snook serve como um alerta para os problemas enfrentados por muitos profissionais da indústria do entretenimento. A pressão por padrões de beleza e a falta de respeito no ambiente de trabalho são questões que ainda persistem. No entanto, a atriz australiana mostra que é possível superar essas adversidades e alcançar o sucesso. Sua vitória no Globo de Ouro é um exemplo de que o talento e a dedicação podem prevalecer, mesmo diante das dificuldades.