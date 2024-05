Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro pela segunda vez e se beijam durante rodeio; veja o momento

Durante a apresentação, a sertaneja brincou com a situação, encorajando os fãs a também tentarem reatar com seus ex-parceiros; último término foi comunicado em janeiro

Reprodução/Instagram Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro pela segunda vez



Os cantores sertanejos Gustavo Mioto e Ana Castela surpreenderam a todos ao se beijarem durante um show no Ribeirão Rodeo Music, em Ribeirão Preto, São Paulo, nesta terça-feira (30). O relacionamento entre os artistas teve altos e baixos ao longo dos últimos meses. O casal assumiu publicamente o namoro no Dia dos Namorados de 2023, mas em setembro do mesmo ano decidiram colocar um ponto final na relação. No entanto, em outubro, eles reataram e deram uma nova chance ao amor. Mas não durou muito e em janeiro deste ano, o casal decidiu se separar mais uma vez.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a apresentação, a sertaneja brincou com a situação, dizendo que a vida tem dessas reviravoltas e encorajando os fãs a também tentarem reatar com seus ex-parceiros. “Gente, a vida tem dessas: voltem para o ex de vocês que é bom demais”, brincou a artista. “Só se o ex de vocês for um ‘princeso’, te trate como uma princesa.”O beijo no palco entre Ana e Gustavo foi um momento inesperado e emocionante para os fãs do casal, que não esperavam presenciar a volta do namoro durante a apresentação. Apesar dos términos, os cantores demonstraram que a amizade e o carinho entre eles permanecem.

Veja o momento:

Ana Castela e Gustavo Mioto, vocês são o casal mais lindo do mundo! pic.twitter.com/BYVZfqawzY — tay (@taynaaa_98) May 1, 2024

*Conteúdo produzido com auxílio de IA