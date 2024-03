Ana Castela se envolve em polêmica com a dupla Antony e Gabriel após lançar música

‘Ram Tchum’, parceria da cantora com Dennis DJ e MC GW, tem nome muito parecido com uma canção dos paranaenses; fãs da Boiadeira acusaram os dois de plágio

A cantora Ana Castela se envolveu em uma polêmica com a dupla sertaneja Antony e Gabriel devido ao lançamento da música “Ram Tchum”, parceria da Boiadeira com Dennis DJ e MC GW. A coincidência de nomes gerou acusações de plágio por parte dos fãs da cantora, que afirmaram que a dupla não teria força para competir com Ana. Apesar de misturarem funk com sertanejo, as faixas são bastante diferentes. Antony se manifestou através de um vídeo, revelando que sabia há 25 dias que Ana gravaria a canção e que isso o incomodou profundamente. Ele ressaltou que recebeu diversas músicas com o termo “boiadeira”, apelido da cantora, mas optou por não gravá-las para evitar confusões. O cantor afirmou que a situação prejudicou todo um trabalho e planejamento, além de ter gerado um grande investimento financeiro.

O termo “Ram Tchum” remete ao barulho de uma caminhonete, um elemento presente nas letras do sertanejo pop. Antony destacou que não é o dono do termo, assim como Ana não é dona da palavra “boiadeira”. A cantora, por sua vez, se pronunciou nas redes sociais, demonstrando amor pela dupla e ressaltando que não queria que a situação prejudicasse a cena sertaneja. “Eu amo o Antony e Gabriel. Não quero nunca que essas coisinhas bestas acabem com a família da música. Mandei mensagem no privado da dupla e não recebi nenhuma resposta. Então vim falar que adoro vocês! Não deem ouvidos a esse povo chato. Não parem, de forma alguma, com a divulgação. Vocês merecem tudo de bom. Eu adoro, sou fã”, disse a Boiadeira.

Ana revelou que a música foi inspirada em uma história pessoal entre ela e o pai. Lançada em fevereiro, “Ram Tchum” ocupa atualmente a 23ª posição no ranking das músicas mais ouvidas no Brasil, de acordo com o Spotify. Já a dupla Antony e Gabriel lançou “Ram Tchuuu” em dezembro de 2022. A dupla não pretende excluir a canção de suas plataformas digitais. Porém, não irá mais divulgá-la nem usá-la como nome da turnê.

